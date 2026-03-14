【モデルプレス＝2026/03/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が3月13日、自身のInstagramを更新。スリットワンピース姿を公開し、話題となっている。【写真】21歳KPOP美女「女神降臨」シースルーワンピから圧巻美脚◆ウォニョン、シースルーから見える美脚公開ブルガリのアンバサダーに任命されているウォニョンは、撮影時のオフショットと思われる写真を複数枚投稿。「Wonyoung」「COSMOPOLITAN」