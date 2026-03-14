IVEウォニョン、シースルーワンピから透ける圧巻美脚に熱視線「スタイル良すぎ」「女神降臨」
【モデルプレス＝2026/03/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が3月13日、自身のInstagramを更新。スリットワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】21歳KPOP美女「女神降臨」シースルーワンピから圧巻美脚
ブルガリのアンバサダーに任命されているウォニョンは、撮影時のオフショットと思われる写真を複数枚投稿。「Wonyoung」「COSMOPOLITAN」のピックが刺さった、ドーム型のケーキを手に持った姿を披露した。ドット入りのシースルーワンピースからは、スラリとした脚が際立っている。
この投稿に「美脚すぎる」「スタイル良すぎ」「女神降臨」「次元が違う美しさ」「完璧なプロポーション」「ため息が出るほど美しい」「圧倒的なオーラ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳KPOP美女「女神降臨」シースルーワンピから圧巻美脚
◆ウォニョン、シースルーから見える美脚公開
ブルガリのアンバサダーに任命されているウォニョンは、撮影時のオフショットと思われる写真を複数枚投稿。「Wonyoung」「COSMOPOLITAN」のピックが刺さった、ドーム型のケーキを手に持った姿を披露した。ドット入りのシースルーワンピースからは、スラリとした脚が際立っている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿に「美脚すぎる」「スタイル良すぎ」「女神降臨」「次元が違う美しさ」「完璧なプロポーション」「ため息が出るほど美しい」「圧倒的なオーラ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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