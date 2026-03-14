子宮や卵巣の病気など、何らかの理由で自ら妊娠・出産できない場合に、第三者の女性に子どもを産んでもらう「代理出産」。日本国内では法律による明確な禁止規定はないものの、日本産科婦人科学会が指針で認めておらず、事実上の禁止状態が続いている。こうした中、「ABEMA Prime」では、実際に海外での代理出産を経て親になった当事者、アメリカで仲介を担う専門家、そして規制を提言する産婦人科医を招き、繊細なテーマについ