ぐにゃりと折り曲げられたナンバープレート。神奈川・横浜市で3月7日、10台以上の車が同様の被害に遭っていたことが分かりました。13日に「イット！」が向かったのはその現場です。元に戻そうとしたためか、ナンバープレートが波打った状態の車。持ち主に話を聞くと、異変に気付いたのは7日の朝のことだったといいます。被害にあった男性：（午前）8時くらいに近所に住んでいる人から連絡があって、「ウチはやられてたけどお宅はど