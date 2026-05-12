GTVニュース 邑楽町の２１歳の男が福井県の男性から１４００万円をだまし取り隠していたなどとして、１１日に福井県警に逮捕されました。 詐欺と組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、邑楽町の飲食店従業員の２１歳の男です。 警察によりますと、男は去年９月から１０月にかけて何者かと共謀して警察官などになりすまし福井県勝山市の７０代の男性に電話やＳＮＳを通じて連絡しました。 集団詐欺事件へ関