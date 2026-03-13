北朝鮮北東部の咸鏡北道で、首都・平壌の華城地区第5段階建設を支援するための大規模な物資動員と「突撃隊」選抜が進められている。だが、その裏側で聞こえてくるのは「死ねないから生きているだけ」という住民の沈痛な声だ。デイリーNK内部消息筋によると、咸鏡北道党は先月20日、道内全域に対し「建設支援および突撃隊選抜」に関する緊急指示を下した。2月末までを「首都建設支援集中期間」と定め、全世帯に手袋や靴、作業服、さ