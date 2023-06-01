記事ポイント「ロマンシング サガ リ・ユニバース」で「ドラゴンクエストタクト」コラボ第1弾がスタート全体制圧で5,000ジュエルやロト装備、ログインで最大18,000ジュエルが手に入る豪華内容限定ガチャや育成応援も重なり、遊ぶほどコラボの熱気を味わえる大型企画「ロマンシング サガ リ・ユニバース」で、「ドラゴンクエストタクト」とのコラボを記念した第1弾が始まります。ジュエルや限定装備、コラボスタイルが一気に登場し