プロ野球巨人の大敗にインターネット上でG党が嘆いている。阿部監督「恥ずかしいと思わないと」 巨人は2026年3月11日、みずほPayPayドームでソフトバンクとオープン戦を行い、2−15の大敗を喫した。 試合は、先発フォレスト・ウィットリー投手（28）が初回にいきなり5失点（自責5）を喫した。制球が定まらず、打者8人に対して1四球2死球の大乱調だった。 2回には2番手・松浦慶斗投手（22）がマウンドに上がり、3点を失った。簡単に