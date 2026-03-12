プロ野球巨人の大敗にインターネット上でG党が嘆いている。

阿部監督「恥ずかしいと思わないと」

巨人は2026年3月11日、みずほPayPayドームでソフトバンクとオープン戦を行い、2−15の大敗を喫した。

試合は、先発フォレスト・ウィットリー投手（28）が初回にいきなり5失点（自責5）を喫した。制球が定まらず、打者8人に対して1四球2死球の大乱調だった。

2回には2番手・松浦慶斗投手（22）がマウンドに上がり、3点を失った。簡単に2つのアウトを取るも、2者連続で四球を与え、山川穂高内野手（34）に3ランを浴びた。

巨人は3回に2失点し、6回には戸郷翔征投手（25）が、3本のタイムリーを許して3点を失った。戸郷は3イニングを投げて5安打1四球1奪三振3失点（自責3）だった。

この日は投手陣が総崩れで、合計11四死球15失点の大敗を喫した。

スポーツ紙によると、試合後、阿部慎之助監督（46）は、「いいところを探すのがちょっと難しいよね」「恥ずかしいと思わないと」などと、投手陣に苦言を呈したという。

「これが現時点のSBとTGの実力差」の声

3月27日に開幕戦を控えての15失点大敗に、インターネット上でG党からの嘆きの声が上がった。

SNSでは「これが現時点のSBとTGの実力差」「監督の責任やん」「これで今月シーズン開幕とか巨人ファンとしてキツい」「今年も戸郷だめじゃねえかよ」「この時期に15失点って何や」「いよいよ巨人はあかんな」「これは酷い」「さすがに15失点なんてなかなか打たれるもんじゃない」「オープン戦だからとか言うレベルじゃないな」「巨人の投手陣ボロボロ」「このレベルは流石にまずいよな」などの声が寄せられた。

巨人のオープン戦は残り7試合で、27日に本拠地・東京ドームで阪神と開幕戦を行う。