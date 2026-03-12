アニメ『北斗の拳』18年ぶりの新作『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』が、4月10日よりTOKYO MXやBS11、Prime Videoで毎週金曜25時から放送・配信されることが発表された。初回は第1話＆第2話で、4月17日は第3話＆第4話が2話連続放送・配信の特別編成となる。あわせて最新PVが解禁となり、オープニングは、[Alexandros]の「Hallelujah」に決定した。【動画】レイ＆マミヤ初登場！公開された『北斗の拳』18年ぶり新作PV公開