2023年に、原作40周年を記念してアニメ制作が発表された『北斗の拳』が、2026年に放送＆配信されることが決定。キービジュアル第1弾も解禁された。原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳”北斗神拳”で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の