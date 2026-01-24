「199X年、世界は核の炎に包まれた！」そんな絶望的な世紀末世界を、明るく楽しく（？）観光するためのガイドブックが爆誕します。株式会社JTBパブリッシングは、旅行ガイドブック「るるぶ」と、伝説のバトル漫画「北斗の拳」がコラボレーションした「るるぶ北斗の拳」を、3月23日に発売すると発表しました。価格は1650円（税込）。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ケンシロウの足跡をたどる「世紀末最強ガ