第98回選抜高校野球大会が3月19日、開幕する。1回戦から好カードが続出する組み合わせとなった今大会で、スタンドの応援曲にも注目した。開幕カードの登場となった帝京は16年ぶりの選抜出場。「スカイ・ハイ」の演奏はシートノックの開始を告げる名物曲。帝京魂に火をつける曲としてファンも多い。帝京の初戦は昨夏の甲子園王者・沖縄尚学だ。大会4日目の第2試合に登場する近江の応援もまたファンが多い。チャンステーマ「