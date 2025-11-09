明治安田J2リーグ第36節、RB大宮アルディージャは杉本健勇の2得点で首位・水戸ホーリーホックを2-0で下した。今節の結果、大宮は3位に浮上。自動昇格圏内2位V・ファーレン長崎との勝ち点差を「3」とした。「相手が首位とか、最下位とか俺にとってはそんなことどうでも良くて。とにかくこの試合に勝つことだけ」とこの一戦にフォーカスし、63分からピッチに立った。77分にカプリーニのCKに頭で合わせて均衡を破ると、続く87分には