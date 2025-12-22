Jリーグは22日、J2年間表彰式の『2025 J2リーグアウォーズ』を開催した。ベストイレブンが発表され、優勝した水戸ホーリーホックから最多となる4人が選出された。J2参入26年目でJ2リーグ初制覇&悲願のJ1初昇格を決めた水戸からはFW渡邉新太、MF齋藤俊輔、DF飯田貴敬、DF大森渚生がベストイレブンに名を連ねた。また、V・ファーレン長崎からMFマテウス・ジェズスとMF山口蛍、徳島ヴォルティスからDF山田奈央とGK田中颯と2選