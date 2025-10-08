長崎MFマテウス・ジェズスが圧巻のパフォーマンスJ1昇格争い中のV・ファーレン長崎は10月4日、J2リーグ第32節でジェフユナイテッド市原・千葉と上位直接対決に臨み、2-0で勝利を収めた。この大一番でも“規格外”の助っ人MFマテウス・ジェズスが圧巻のパフォーマンスを示した。スコアレスで迎えた前半45分、マテウス・ジェズスは自陣からドリブルで相手陣内の深い位置までボールを運び、FWエジガル・ジュニオの先制点を導くと