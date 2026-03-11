【モデルプレス＝2026/03/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが3月5日、自身のInstagramを更新。へそピアスがのぞくショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」参加美女「ギャップすごい」へそピのぞく肌見せコーデ◆表すみれ、へそピアス際立つコーデ披露表は「好きな場所」とつづり、夕焼けの海辺を背景に撮影した写真を複