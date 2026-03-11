「今日好き」表すみれ、へそピアスのぞくブラックコーデ披露「ギャップすごい」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが3月5日、自身のInstagramを更新。へそピアスがのぞくショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加美女「ギャップすごい」へそピのぞく肌見せコーデ
表は「好きな場所」とつづり、夕焼けの海辺を背景に撮影した写真を複数枚投稿。胸元に大きなリボンがついたカーディガンにショート丈のボトムス、ロングコートを合わせた黒を基調としたスタイリングで、両手を頭に添えたポージングではへそピアスをしたウエストがチラリとのぞいている。
この投稿には「スタイル抜群」「ギャップすごい」「絵になる」「雰囲気が素敵」「かっこいい」「ガーリーなのにシックで可愛い」「へそピおしゃれ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」参加美女「ギャップすごい」へそピのぞく肌見せコーデ
◆表すみれ、へそピアス際立つコーデ披露
表は「好きな場所」とつづり、夕焼けの海辺を背景に撮影した写真を複数枚投稿。胸元に大きなリボンがついたカーディガンにショート丈のボトムス、ロングコートを合わせた黒を基調としたスタイリングで、両手を頭に添えたポージングではへそピアスをしたウエストがチラリとのぞいている。
◆表すみれの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「ギャップすごい」「絵になる」「雰囲気が素敵」「かっこいい」「ガーリーなのにシックで可愛い」「へそピおしゃれ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】