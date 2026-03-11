俳優のヒュー・ジャックマンが主演する映画『THE SHEEP DETECTIVES』が、『ひつじ探偵団』の邦題で5月8日に日米同時公開されることが決定した。あわせて日本版ポスタービジュアルも解禁された。【動画】2ヶ月前に公開された『THE SHEEP DETECTIVES』予告編本作は、ドイツの作家レオニー・スヴァンによる小説を、ヒュー・ジャックマン主演で実写映画化したミステリーファンタジー。大好きな飼い主の死の真相を、飼われていたひ