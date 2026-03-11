タレントゆってぃ（49）が10日、Xを更新。自身の名前を冠した仮想通貨「Yuttycoin」についてツッコミを入れた。所属のプロダクション人力舎は自社サイトを通じ、仮想通貨について関与を否定。「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました『Yuttycoin』につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません」とした上