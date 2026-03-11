イランの最高指導者ハメネイ師が最近、米軍とイスラエル軍の空爆で死亡した中、このニュースが北朝鮮の中国との国境地域を中心に急速に広がっているという。デイリーNKの咸鏡北道の消息筋は「最近、会寧市をはじめとする一部の国境地域で『米国がイランを攻撃し、指導者が殺害された』という話が瞬く間に広がっている」とし、「ただし事件の具体的な内情までは伝わっておらず、さまざまな憶測が飛び交っている」と伝えた。住民たち