HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話にて、HONOKA.K（黒川穂香・20歳）が涙ながらに夢への思いを語った。【映像】過去のオーディションに参加していた当時の写真（複数カット）3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスを展開。2週間にわたる練習期間を経て、チームAはLE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」を息ぴったりに披露し、完成度の高いステージを見せた。