せっかく買った調味料を使いかけのまま寝かせてしまい、気づけば期限がきれていた…。調味料について30代〜60代のESSE読者219人にアンケートを行ったところ、「賞味期限・消費期限内に使いきれなかったことがある」人は94％にのぼりました（2025年9月下旬〜10月中旬に読者組織向けアンケートを実施）。そこで、賞味期限を忘れた際のショッキングなエピソードや、使いきりアイデアを紹介します。調味料を使おうと冷蔵庫をあけたら…