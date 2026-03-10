せっかく買った調味料を使いかけのまま寝かせてしまい、気づけば期限がきれていた…。調味料について30代〜60代のESSE読者219人にアンケートを行ったところ、「賞味期限・消費期限内に使いきれなかったことがある」人は94％にのぼりました（2025年9月下旬〜10月中旬に読者組織向けアンケートを実施）。そこで、賞味期限を忘れた際のショッキングなエピソードや、使いきりアイデアを紹介します。

調味料を使おうと冷蔵庫をあけたら…

「500gくらいのフタつき容器に入っていたコチュジャン。久しぶりに使おうと思ったら、中身がカラカラに干からびていて、使えませんでした」（みあらさん・50代・パート・アルバイト）

【写真】調味料をうまく使いきる「冷蔵庫収納

「万能タイプの酢を購入し、一度使って冷蔵庫に。普段はほかの調味料を使うことが多いため放置していたら、冷蔵庫の奥で凍っていました」（しょうゆさん・30代・主婦）

賞味期限ぎれに気づかず使っていたことも

「ナンプラーを使っていたら賞味期限ぎれが半年以上過ぎていたことが発覚！ 気づかずに使っていたことにびっくりしました」（小豆さん・40代・自営業）

「夫が肉野菜炒めをつくるとき、スパイスソルトを使ったら賞味期限が2年過ぎていました。つくり終えて冷蔵庫にしまうタイミングで判明し、食べたくなくなったと言っていました」（むらさきすいこさん・40代・ESSEフレンズエディター）

「しょっつるをいただきました。ですが、使い方がわからないのもあり、まるまるダメにしてしまったので残念でした」（KOZUE・40代・パート・アルバイト）

夫が買ってきた調味料に困惑

「手もちのオイスターソースがきれたので、ちょうど買い物に出ていた夫に買い出しをお願いしました。すると『安いから！』ととても大きなサイズのオイスターソースを購入。それ以来、使っても使っても減りません」（堀中里香さん・50代・ESSEフレンズエディター）

「夫が珍しい調味料を買うのが好きで、いろいろ買っています。でも結局、数回使ったらほったらかしで捨てるのは私。罪悪感を私に押しつけないで！」（もこもこさん・40代・自営業）

大活躍！わが家の「調味料を余らせないひと工夫」

つい冷蔵庫やパントリーの奥で眠らせがちな調味料。そこで、無理なく使いきれる簡単な工夫も紹介します。

●隠し味に投入すると自然と消費成功！

「焼き肉のタレを余らせがちですが、カレーの隠し味に使っています」（チョコミントさん・40代・自営業）

「インスタントコーヒーにカビが生えないよう、あまり使わないときはカレーの隠し味にしていました。また、納豆についてくるカラシは子どもがあまり使わないため、おでんやシューマイのときに夫婦用の薬味にしています」（かつらさん・40代・ESSEフレンズエディター）

「弁当のおかずに漬け込んだお肉をよくつくるのですが、そのときに使わない調味料を少しずつ使ったりします」（なつさん・30代・パート・アルバイト）

●煮込み料理やサラダにも投入！

「余った調味料は、基本的に私が温野菜にかけてドレッシングがわりに使っています。ハンバーグステーキのタレとちゃんぽんスープの素をドレッシングがわりにすることも」（チョコとパンさん・40代・主婦）

「わが家には賞味期限警察がいて、定期的に報告が上がります。カレーは懐が深いので、調味料を全投入してもうまく調和してくれます。家族が『今日もおいしいね』と言ったあと、嬉々としてネタバレします！」（tetsuc-oさん・30代・主婦）

●冷蔵庫での収納を工夫する

「テーブルの上にターンテーブルを購入し、そこにのせて管理しています。しかし、それでも使わない調味料は期限を迎えることも…」（すまいるままさん・50代・会社員）

「購入したら日付をマジックペンで書いて、いつあけたか分かるようにしています」（プーのママさん・50代・主婦）

調味料は、冷蔵庫の配置を意識したり、隠し味でこまめに使ったりして、上手に活用したいですね。ここでご紹介した使いきりアイデアもぜひ試してみてください。