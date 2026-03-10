村上は3試合で10打数2安打、長打0本野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）で逆転勝利を飾った。激闘の試合中、大谷翔平投手が“悩める”主砲を指導する場面が中継映像に映って話題。「本当に凄い」「さすがだ」とファンも感動してる。粋な対応だった。大谷は今大会もスーパースターたる活躍を見せ。チャイニーズ・タイペイ戦では先制