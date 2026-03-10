大分県国東市で春の訪れを告げる黄色のミツマタの花が、いま見ごろを迎えています。 【写真を見る】ミツマタの花が見ごろ地元保存会が毎年植樹大分・国東市 枝が3つに分かれるのが特徴のミツマタ。樹皮から取れる繊維は非常に強く、しなやかなため、紙幣や和紙の原料として使われます。 国東市国見町の西方寺地区では、およそ2.5キロにわたって5か所の群生地が点在しています。例年並みの3月初めに咲き始めた花は今が見ごろ