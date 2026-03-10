今冬にヴィッセル神戸からFW宮代大聖が加入したラス・パルマスは３月８日に開催されたスペイン２部の第29節で、セウタと対戦。４−１で快勝を収めた。この試合で、宮代は２ゴールと躍動する。まずは１−０で迎えた55分、味方のシュートを相手GKが弾いたところに詰めて加入後初ゴールをマーク。その３分後には、左サイドからのグラウンダーのクロスにゴール前で合わせて２点目を奪ってみせた。専門サイト『udlaspalmas.net』