「並外れている」スペインで衝撃２発の日本人FWを指揮官が絶賛！「２点を決めたのは偶然ではない」
今冬にヴィッセル神戸からFW宮代大聖が加入したラス・パルマスは３月８日に開催されたスペイン２部の第29節で、セウタと対戦。４−１で快勝を収めた。
この試合で、宮代は２ゴールと躍動する。まずは１−０で迎えた55分、味方のシュートを相手GKが弾いたところに詰めて加入後初ゴールをマーク。その３分後には、左サイドからのグラウンダーのクロスにゴール前で合わせて２点目を奪ってみせた。
専門サイト『udlaspalmas.net』によれば、ラス・パルマスのルイス・ガルシア監督は、25歳のアタッカーをこう絶賛した。
「ミヤシロは才能、能力、そして並外れたメンタリティを持っている。彼は２ゴールを決たが、前半のすべてのプレーにもタイセイがいた。彼が２点を決めたのは偶然ではない。彼は常に前進し、それを続けているからだ」
その成長ぶりに目を細めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宮代大聖がスペインで大暴れ！圧巻の３分で２ゴール
