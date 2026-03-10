ラサ工業が３日ぶり急反発で９０００円台を回復した。前日は、これまで１０カ月近くにわたり中長期上昇波の強力なサポートラインとして機能してきた２５日移動平均線を、マドを開け下放れ投資家の動揺を誘った。しかし、きょうは全体相場のリスクオフの巻き戻しに乗る形で、再び吸い上げられるように２５日線との下方カイ離を解消。国内外機関投資家の実需買い観測が根強く、上昇トレンドの復元力の強さを際立たせている。