吉田圭秀氏防衛省は10日、退職する久保文明防衛大学校長の後任に、吉田圭秀前統合幕僚長を充てる人事を発表した。4月1日付。防衛大校長は、政治が軍事に優越するシビリアンコントロール（文民統制）の理念なども踏まえ、学者や官僚出身者が就くケースが多く、元制服組トップの起用は異例だ。幹部自衛官を育成する防衛大の校長交代は2021年4月以来。吉田氏は統幕長として、陸海空3自衛隊を一元的に指揮する「統合作戦司令部」の