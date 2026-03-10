2026年3月6日、「世界スキーオリエンテーリング選手権大会」を観戦されるため、会場となった北海道留寿都村を訪問された秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さま。悠仁さまの公務での北海道訪問は今回が初めて。紀子さまと悠仁さまは選手たちにエールを送られ、大会観戦後は、子どもたちとかるたで交流された。【写真】紀子さまと悠仁さまの同色系コーデ全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」なども大会を観戦