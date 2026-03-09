桜の開花が早い年は株価が高い？「桜の開花アノマリー」を検証 桜の開花と株式市場には、意外な関係があります。桜の開花が早いほど株価が高くなりやすいという関係です。今回は、こうした現象を「桜の開花アノマリー」として紹介します。 2026年は、桜の開花が例年より早くなるとの予想が多く見られます。民間気象会社のウェザーニューズが3月4日に公表した予想によると、東京の桜の開花は3月18日と見