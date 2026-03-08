野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は7日、東京ドームで日本vs.韓国が行われ、終盤までもつれた激闘を日本代表が8－6で制した。宿敵・韓国との第2戦、侍ジャパン・大谷翔平投手が放った起死回生の一発と、その直後の二面性溢れるパフォーマンスはSNSで大きな話題を呼んでいる。 ■「落ち着け」からの「はい同点！」 侍ジャパンは初回の立ち上がり、先発の菊