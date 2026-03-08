野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は7日、東京ドームで日本vs.韓国が行われ、終盤までもつれた激闘を日本代表が8－6で制した。

宿敵・韓国との第2戦、侍ジャパン・大谷翔平投手が放った起死回生の一発と、その直後の二面性溢れるパフォーマンスはSNSで大きな話題を呼んでいる。

■「落ち着け」からの「はい同点！」

侍ジャパンは初回の立ち上がり、先発の菊池雄星投手がまさかの3失点。直後に鈴木誠也外野手の2ランですぐさま反撃に転じ、1点ビハインドで迎えた3回裏、またしても背番号「16」が空気を変えた。

1死走者なしで打席に入った大谷は、相手先発ゴ・ヨンピョ投手の3球目カーブを豪快に振り抜くと、角度41度で高々と舞い上がった打球は、、速度110.8マイル（約178.3キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）で満員の右翼スタンドへと飛び込んだ。

大谷は一塁ベース手前で味方ベンチへ向け、両手を水平に下げて「落ち着け」のジェスチャー。ホームを踏んだ直後も同じジェスチャーを見せ、浮き足立つチームを即座に引き締める。

しかし一転、ベンチへ戻った大谷は「はい同点！はい同点！」と連呼しながらナインとハイタッチ。ベンチに蔓延しがちな追いかける焦燥感を瞬時に断ち切り、試合を強制的にスタートラインへと引き戻す、大谷流のリセット・ボタンだった。

■「この一言で試合の流れ変わった」

打った喜びに浸るのではなく、追いついたという事実をチームの共通認識として即座にアップデートさせ、悲壮感を排除するポジティブな軽やかさ。この切り替えの早さこそが、後続の鈴木、吉田正尚外野手によるアーチ連発を呼び込む呼び水となったと言える。

カメラに映し出されたのは、冷徹なリーダーであり、野球少年のようにはしゃぐ大谷の二面性。「はい同点！」のフレーズは瞬く間にSNSで拡散され、「この男の安心感ヤバすぎる」「今日から流行語確定」「生粋の野球小僧」「この一言で試合の流れ変わったわ、伝説のシーン確定」と、大谷が放った一言に魅了されるファンが続出した。

今大会はここまで6打数5安打の打率.833、2本塁打6打点、OPSは脅威の2.875を記録している大谷は、その数字以上に存在感でチームを牽引している。侍ジャパンは8日19時、プールC第3戦・オーストラリア戦に挑む。

