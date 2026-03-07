3月6日、元TOKIOの長瀬智也が「大阪医療センター下部消化管外科大阪大腸がんセンター」の公式YouTubeチャンネルの最新動画に登場。がん治療についてのインタビューに答えたことが話題となっている。長瀬は同日に自身のInstagramのストーリーズを更新。同YouTubeチャンネルに出演したことを告知し、《大阪大腸がんセンターのホームページがリニューアルし、その中で新たに始める動画配信の第1回目のゲストとして対談させてい