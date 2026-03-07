3月6日、元TOKIOの長瀬智也が「大阪医療センター下部消化管外科 大阪大腸がんセンター」の公式YouTubeチャンネルの最新動画に登場。がん治療についてのインタビューに答えたことが話題となっている。

長瀬は同日に自身のInstagramのストーリーズを更新。同YouTubeチャンネルに出演したことを告知し、《大阪大腸がんセンターのホームページがリニューアルし、その中で新たに始める動画配信の第1回目のゲストとして対談させていただきました》と、動画に出演した経緯も添えた。

「YouTube動画は、『もし大切な人が大腸がんと診断されたら』というタイトルです。そこで長瀬さんは、母親が大腸がんを患ったことを告白。母親の病気をきっかけに知り合った、同病院の下部消化管外科の加藤健志医師と対談する啓発動画となりました」（芸能プロ関係者）

長瀬は、グレーのスーツに身を包んだシックなスタイルで登場。長髪を一つにまとめ、あごには髭を蓄えており、相変わらずのワイルドな雰囲気だ。

今回は約45分ほどの長い動画となっており、コメント欄には長尺で対談している“動く長瀬”に感慨深い思いを抱くファンの声が寄せられていた。

《動いて話す長瀬智也を見れて歓喜》

《長瀬の姿見れて嬉しいです》

落ち着いた口調で穏やかに話す姿から、アイドル時代を思い出したファンも多いだろう。

長瀬は2021年3月末をもってTOKIOを脱退。同時に旧ジャニーズ事務所を退所した。現在は事実上の芸能界引退状態となっており、バイクレーサーやロックバンド『Kode Talkers』のボーカル・ギターとしても活躍しており、公の場に出てくることはほとんどない。

「長瀬さんは現在、Instagramで自身の近況を報告しています。ほとんどがレースについての投稿が多く、今回のように長い動画で話す姿はかなり珍しいでしょう。

一方で、やはりInstagramでの政治的な発言が度々話題になっていて、国民にメッセージを投げかけることも。啓発するという意味では、今回の対談インタビューとも共通しています。“誰かのために”というポイントが、彼にとっての動機づけになるのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

芸能界を去っても、長瀬の影響力は絶大だ。