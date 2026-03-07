徹底的なエンジニアリングを経てついに市販化へ1994年に登場したフェラーリ「F355」といえば、美しい流麗なスタイリングと甲高いV8サウンドで、現在でも熱狂的なファンを持つ歴史的な名車です。イギリスの「エヴォリュート・アウトモビリ」社は2025年2月24日 、2024年7月に世界初公開して多くの反響を集めたF355の最新レストモッドモデル「355 by エヴォリュート」について 、今回あらためて生産準備が完了したことを発表しま