徹底的なエンジニアリングを経てついに市販化へ

1994年に登場したフェラーリ「F355」といえば、美しい流麗なスタイリングと甲高いV8サウンドで、現在でも熱狂的なファンを持つ歴史的な名車です。

イギリスの「エヴォリュート・アウトモビリ」社は2025年2月24日 、2024年7月に世界初公開して多くの反響を集めたF355の最新レストモッドモデル「355 by エヴォリュート」について 、今回あらためて生産準備が完了したことを発表しました。

【動画】超カッコイイ！ これが“超官能的”サウンドのV8エンジンです！

最終生産プロトタイプは、これまでに5000マイル（約8046km）のサーキット走行テストと、1万マイル（約1万6093km）におよぶエンジンテストを完了しています。

さらに4月には最終的な2万マイル（約3万2186km）の耐久テストを終える予定であり、この徹底した検証プログラムは、同社が提供する2年間または2万マイルの保証を裏付けるためのものです。

世界限定55台となるカスタマーカーのうち、記念すべき最初の1台は2026年3月から生産施設での作業が始まり、2026年第4四半期には最初の納車が予定されています。

355 by エヴォリュートが掲げるテーマは「Peak Analogue（アナログの頂点）」です。その心臓部には、レスポンスとパワーを極限まで追求した自然吸気V8エンジンが搭載されています。

3.5リッター仕様は最高出力420psを発揮し、8500rpmまで心地よく吹け上がります。さらに、9000rpmまで回る480psの3.7リッター仕様も用意されており、極めて刺激的なパフォーマンスを実現しています。

シャシやサスペンションも全面的に再設計されました。フロントで77mm、リアで66mmのワイドトレッド化が行われ、コーナリング時の安定性が大幅に向上。

モータースポーツ由来の技術を持つ「R53」社が公式サスペンションサプライヤーに選ばれ、特注の3ウェイ調整式ダンパーが採用されています。さらに、カーボンフュージョン技術によってボディ全体のねじり剛性を23%高めるなど、見えない部分にまで徹底したボディ補強が施されています。

ステアリングのロック・トゥ・ロックは3.25回転から2.0回転へとクイックになり、よりダイレクトな操作感を生み出しています。走りの質感を高めるため、6速マニュアルトランスミッションはギアチェンジのたびに特別な感覚を味わえるようチューニングされました。電装系も約90％が新設計のワイヤーハーネスに置き換えられ、最新の空調システム（HVAC）を備えるなど、現代的な信頼性と快適性もしっかりと担保されています。

内外装のデザインは、フォード「RS200」や日産「R390」、アストンマーティン「V12ヴァンキッシュ」、ジャガー「Fタイプ」などの名車を手掛けたスコットランド出身の著名な自動車デザイナー、イアン・カラム氏率いるチームが担当しました。

カーボンファイバー製のボディパネルによって軽量化（目標重量1250kg）を図りつつ、オリジナルモデルの美しいプロポーションを筋肉質に解釈しています。インテリアは、最新のスクリーンに頼らないアナログ計器類や削り出しの金属パーツを採用し、時代を超越した美しさを誇ります。

また、DRVNオートモーティブ・グループは北米市場における初の公式販売パートナーとして「HK Motorcars」を任命。2月27日から3月1日にかけて開催された「MODA Miami」では、355 by エヴォリュートが展示されました。

伝説のスポーツカーが、最先端のエンジニアリングによってどのような咆哮を響かせるのか。公開された動画からも、その圧倒的な完成度と“アナログの頂点”と呼ぶにふさわしい走りを感じ取ることができるでしょう。