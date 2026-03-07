Image: Gogoro 「無限の彼方へ、さあ行くぞ！」…ってのはムリですが、近場ならコレでね。映画『トイ・ストーリー』祝30周年！ バズとジェシーをモチーフにしたEVスクーターを、台湾のGogoroが発売しました。記念コラボモデルのラインナップは、バズ・ライトイヤーをモチーフにした「浩瀚宇宙號（ヴァストユニバース）」と、ジェシーをモチーフにした「歡樂牛仔號（ハッピーカウボーイ）」