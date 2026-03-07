クリスティナ・アップルゲイトが、1989年の「MTVビデオ・ミュージック・アワード」に、まだ無名に近かったブラッド・ピットと同行していたものの、スキッド・ロウのボーカルだったセバスチャン・バックに心を奪われた出来事を明かした。 【写真】すっきりお似合い!?丸刈り姿のブラッド・ピット 『デッド・トゥ・ミー～さようならの裏に～』などで知られるクリスティナは新たな回顧録『Y