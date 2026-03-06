1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平（ドジャース）が初回に二塁打を放ち、米放送局の実況席もうならせた。プレーボールのわずか4秒後。大谷が、初球を豪快に振りぬいた。打球速度188.4キロで右翼線に運び、二塁に到達。塁上では“お茶たてポーズ”も披露した。