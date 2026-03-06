エンドツーエンド(E2E)暗号化はデータ通信時にユーザーの手元でデータの暗号化と復号を行う仕組みで、複数のメッセージアプリで「捜査当局だけでなくサービス運営者すらメッセージ内容を閲覧できないプライバシー保護手段」として採用されています。TikTokのダイレクトメッセージ機能はエンドツーエンド暗号化に対応していないのですが、この理由についてTikTokの運営企業が「ユーザーの安全を守るため」と説明したことが報じられ