タレントのMEGUMI（44）が、ボディーラインがあらわなニット姿を披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】MEGUMIのボディーラインあらわなニット姿や水着姿MEGUMIは2025年8月15日にInstagramで宮古島を訪れたことを明かし、プールの前でリラックスする姿や、水着で海を泳ぐ写真を公開。「セクシーでステキです」「人魚が泳いでる!?」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。ボディーラインあらわなニット姿に絶賛の声