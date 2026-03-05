タレントのMEGUMI（44）が、ボディーラインがあらわなニット姿を披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】MEGUMIのボディーラインあらわなニット姿や水着姿

MEGUMIは2025年8月15日にInstagramで宮古島を訪れたことを明かし、プールの前でリラックスする姿や、水着で海を泳ぐ写真を公開。「セクシーでステキです」「人魚が泳いでる!?」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

ボディーラインあらわなニット姿に絶賛の声

2026年3月3日の投稿では、「みんな言ってるけど、今年の体感スピード早すぎません？振り落とされないように確実に走っていこーっと。ジェフ・クーンズさんから人生の指針になるようなお言葉をたくさん頂きました！めちゃくちゃかっこよかったです」とつづり、美しいスタイルが際立つタイトなニット姿や、大胆に素肌を見せた自撮りショットを披露した。

この投稿には、「スタイル健在」「可愛くて色っぽい」「MEGUMIさんステキ過ぎるやろ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）