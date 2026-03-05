ナガシマトモコ（ヴォーカル）、藤本一馬（ギター）によるユニットorange pekoeが2026年3月1日（日）、神奈川・横浜KT Zepp Yokohamaで＜orange pekoe with the Big Band Party Night FINAL!!!＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真結成は1998年。2002年に発表した「やわらかな夜」で関西のFM局を中心に注目を集め、同年の春にシングル「Happy Valley」でメジャーデビュー。1stアルバム『Organic Pl