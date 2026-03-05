花見シーズンを控えて行った調査で、ことしは花見に使う予算が大きく減少する見通しであることが明らかになりました。【映像】花見に訪れた人らの様子「インテージ」によりますと、花見を「予定している」、「するかもしれない」と答えた人の割合はあわせて38パーセントで、去年より2.1ポイント下がりました。平均予算額は6383円で1000円以上減少しています。物価高が長引く中、旅行や外食を控える節約志向が影響していると