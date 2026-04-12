燕市で12日、春恒例の「おいらん道中」が行われ、満開の桜の下豪華絢爛な衣装で練り歩くおいらん役に、多くの人が魅了されていました。 すっきりと晴れ渡った空のもと行われた燕市の伝統行事「分水おいらん道中」。 約１００年前に地元の有志が花見客向けに行った仮装行列が起源とされ、満開に咲き誇る大河津分水の桜並木を、おいらん役や付き人役が華やかに練り歩きます。 おいらん役が外八文字と呼ばれる独特な歩き方を披露す