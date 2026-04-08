花見の名所として知られる福岡市の舞鶴公園で8日、高さおよそ15メートルの桜の木が倒れました。ケガをした人はいませんでした。倒れたのは高さ15メートルのソメイヨシノで、現在、シートがかけられています。管理事務所によりますと、午後1時半ごろに一報が入ったということで、ケガ人は確認されていません。また、8日まで行われている桜祭りの予定に変更はないということです。花見客の方に話を聞きました。急