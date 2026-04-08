日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、『レモン香るパリパリ旨塩チキン』をきょう8日から数量限定で発売する。【写真】春にぴったり！『レモン香るパリパリ旨塩チキン』春の定番として好評の『パリパリ旨塩チキン』が、今年はレモンの爽やかさを加えた『レモン香るパリパリ旨塩チキン』として新登場。うす衣で仕上げたパリパリとした軽快な食感と、さっぱりとした旨塩