【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,739.41 △238.14（3/4）NASDAQ：22,807.48 △290.79（3/4） 1.概況 4日の米国市場は主要3指数が揃って反発しました。同日発表の経済指標が堅調なもので、米経済の底堅さを示したことが買い材料となりました。米国とイスラエルによるイランへの攻撃が続いているものの、当局が停戦条件などを議論したとの報道もあり、一部には投資家心理の改善が見られたよ